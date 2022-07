Wasserversorger mehr in Regionalplanung mit einbinden

Teilen

Axel Vogel (Bündnis 90/Die Grünen), Brandenburger Minister für Umwelt. © Soeren Stache/dpa

Wie kann Wasserversorgung für Industrie und Bevölkerung in Zeiten des Klimawandels ausreichend gewährleistet werden? Dazu will das Brandenburger Umweltministerium nach Worten von Ressortchef Axel Vogel (Grüne) die Wasserversorger stärker in Regionalplanungen mit einbeziehen. Um wirtschaftliche Entwicklung auch nachhaltig zu sichern, brauche es die gemeinsame Erarbeitung von Lösungen für einen sorgsamen und sparsamen Umgang – sowohl innerbetrieblich als auch durch das Engagement der Wasserversorger, sagte Vogel am Donnerstag beim Umweltkongress der Brandenburger Industrie- und Handelskammern (IHKs) in Rüdersdorf bei Berlin.

Rüdersdorf - 100 Teilnehmer aus Politik und Wirtschaft diskutierten auf dem Kongress über das Thema steigende Wasserbedarfe und gleichzeitig abnehmende Grundwasserressourcen. Dazu müssten jetzt Instrumente und Lösungswege aufgezeigt werden, hieß es von der Wirtschaft.

Ein intelligentes Wassermanagement in der Metropolregion Berlin-Brandenburg müsse dabei Interessenabwägungen vornehmen, „zum Beispiel zwischen Natur- und Artenschutz auf der einen Seite und Trinkwasserversorgung, Energiegewinnung und gewerblicher Nutzung auf der anderen Seite“, sagte Carsten Christ, Präsident der Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg als Sprecher der IHKs.

Wasser werde zunehmend zu einem immer stärker zu berücksichtigenden Faktor für die Ansiedelung von Gewerbe und Industrie, sagte Minister Vogel. Es müssten Lösungen gefunden werden, um die Wasserversorgung als kommunale Daseinsvorsorge sicherzustellen. Das Land habe dazu einen Maßnahmenprogramm vorgelegt, der zügig umgesetzt werde.

So würden laut Vogel Kommunen unterstützt, indem etwa eine strategische Abwasserzielplanung für den Metropolenraum gemeinsam mit Berlin erarbeitet werde. „In den Einzugsgebieten mit besonderen Entwicklungsanforderungen wie im Falle des Wasserverbands Strausberg-Erkner unterstützen wir aktuell bei der Erkundung von Grundwasservorkommen außerhalb des Verbandsgebiets.“ Der Wasserverband versorgt unter anderem das Tesla-Werk mit Wasser. dpa