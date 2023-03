Wechsel an CDU-Spitze: Redmann steht bei Parteitag zur Wahl

Teilen

Jan Redmann, Fraktionsvorsitzender der Brandenburger CDU, aufgenommen während einer Pressekonferenz. © Soeren Stache/dpa/Archivbild

Die brandenburgische CDU wählt an diesem Samstag in Potsdam eine neue Spitze. Der 43 Jahre alte Jurist Jan Redmann will künftig die Landespartei führen. Er ist der einzige Kandidat. Dem Wechsel kommt eine besondere Bedeutung zu: Redmann will auch Spitzenkandidat der CDU für die Landtagswahl im Herbst 2024 werden.

Potsdam - Zum Landesparteitag (ab 10.00 Uhr) in Potsdam wird der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) erwartet. Redmann und Wüst hatten früher zeitweise zusammen in einer WG gewohnt.

CDU-Landtagsfraktionschef Redmann will Innenminister Michael Stübgen auf dem Parteivorsitz ablösen. Bei einer Mitgliederbefragung hatten sich 84 Prozent der Befragten (inklusive Enthaltungen) für Redmann ausgesprochen. In Brandenburg regiert seit November 2019 eine Koalition aus SPD, CDU und Grünen. dpa