Wegen Blaualgen: Badeverbot für Fahrländer See in Potsdam

Teilen

Algenschleier ziehen sich durch einen See. © Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Die Stadt Potsdam warnt vor Wassersport und dem Baden im Fahrländer See. Dort sei ein vermehrtes Aufkommen von Blaualgen beobachtet worden, teilte die Verwaltung der Landeshauptstadt am Freitag mit und kündigte für Anfang kommender Woche ein Bade-, Stand-up-Paddel-, Surf- und Kitesurfverbot an. Durch die Blaualgen genannten Cyanobakterien könne es bei Badenden zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen wie Hautreizungen, Bindehautentzündungen, Ohrenschmerzen und beim Schlucken des Wassers zu Übelkeit, Erbrechen und Durchfall kommen.

Potsdam - Besonders Kleinkinder seien gefährdet, wenn sie bei starken Algenanschwemmungen im Uferbereich baden und dabei Wasser schlucken. Auch bei mit intensivem Wasserkontakt verbundenen Wassersportarten bestehe die Gefahr, feine Wassertröpfchen und damit Cyanobakterien einzuatmen. Das Vorkommen von Blaualgen lässt sich den Angaben zufolge oft bereits mit bloßem Auge und an einem leicht muffigen Geruch des Wassers erkennen. Dann sollte auf das Baden verzichtet werden. dpa