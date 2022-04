Weitere historische Funde am Schloss Senftenberg entdeckt

Nach dem Fund von historischen Gegenständen, darunter eine Waffensammlung aus dem Zweiten Weltkrieg, sind am Schloss Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) weitere Waffen entdeckt worden. Es handle sich um etwa 100 Gewehre - teils vor dem Jahr 1900 datiert, wie der Landkreis am Donnerstag mitteilte.

Senftenberg - Bereits am vergangenen Dienstag waren bei Grabungen in Vorbereitung von Bauarbeiten in der südlichen Wallanlage des Schlosses Waffen und Munition entdeckt worden, darunter Granaten, Panzerfäuste und Handwaffenmunition. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst (KMBD) hatte die Munition nach Angaben des Zentraldienstes der Polizei zur Vernichtung abtransportiert.

Das Schloss Senftenberg diente weiteren Angaben zufolge während des Zweiten Weltkrieges als Militärunterkunft. Das Schloss, welches zum Ende des Krieges nur noch durch einzelne Kämpfer der Hitlerjugend und des Volkssturms besetzt war, sei kampflos der sowjetischen Armee übergeben worden, teilte der Landkreis mit. Ob sich die deutschen Kämpfer aus Angst vor Sanktionen der Waffen entledigten oder die Rote Armee diese entsorgte, sei noch nicht abschließend beantwortet.

Neben den militärischen Funden verbarg der Boden einige weitere Schätze. Archäologen konnten neben Keramiken, Töpfen, Uniformteilen und einem Steigbügel auch einen kunstvollen, dreiarmigen Kronenleuchter bergen. Die zivilen Stücke wurden dem musealen Depot des Landkreises übergeben.

Die Grabungsarbeiten durch den KMBD sollen in den kommenden Tagen fortgesetzt werden. Erst nach Freigabe durch die Kampfmittelräumer könnten archäologische Arbeiten für die Voruntersuchung weiter durchgeführt und beendet werden. Die Arbeiten wurden zunächst für die Dauer von zwei Wochen gestoppt. dpa