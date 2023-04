Weniger Behandlungen von Parkinson in Berlin

Die Zahl der stationären Parkinsonbehandlungen in Berliner Krankenhäusern ist 2021 gesunken. Im Vergleich zum Vorjahr seien gut 13 Prozent weniger Menschen wegen eines Parkinson-Syndroms stationär betreut worden, teilte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Mittwoch mit. Somit setze sich der seit 2019 anhaltende Trend fort. 2021 waren etwa 1620 Menschen in Berlin wegen des Syndroms betreut worden.

Berlin - In Brandenburg stieg nach Angaben der Statistiker die Zahl der stationären Parkinson-Behandlungen um rund sechs Prozent auf 2160 Patienten. Im Vorjahr hatte jedoch es einen deutlichen Rückgang gegeben. Somit liegen die Betreuungszahlen von 2021 immer noch weit unter denen von 2015 bis 2019.

Laut dem Statistikamt waren in beiden Länder mehr Männer als Frauen von diesem Krankheitsbild betroffen. In Berlin wurden 404 mehr Männer als Frauen aufgrund von Parkinson stationär behandelt. In Brandenburg gab es 476 mehr behandelte Männer.

Morbus Parkinson ist eine chronisch fortschreitende Erkrankung, die unter anderem zu steifen Muskeln, verlangsamten Bewegungen und unkontrollierbarem Zittern führt. In Deutschland waren nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Parkinson und Bewegungsstörungen vor einem Jahr etwa 400.000 Menschen von der Krankheit betroffen. dpa