Weniger Corona-Neuinfektionen in Brandenburg

Ein Mann zeigt einen Abstrich für das Testverfahren auf das Virus Sars-CoV-2. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

In Brandenburg ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen zurückgegangen. 6676 Fälle sind gemeldet worden, teilte das Landesgesundheitsministerium am Samstag mit. Am Freitag waren es nach den Angaben noch 8037 neue Fälle. An den Wochenenden kann es aber zu verspäteten Meldungen an die Gesundheitsämter kommen.

Potsdam - Auch die Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter gesunken: auf einen Wert von 1653,5 nach 1690,4 am Freitag. Der Landkreis Oberspreewald-Lausitz ist der erste, der unter 750 rutschte. Hier wurde 708,5 ermittelt. Spitzenwerte haben weiter die Landkreise Barnim und Prignitz mit einem Wert von 2825,8 und 2256,4 Infizierten auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen.

Aktuell werden nach Angaben des Gesundheitsministeriums 669 Covid-Patienten in Krankenhäusern stationär behandelt, davon 62 auf Intensivstationen. Der Anteil der mit Covid-Patienten belegten Intensivbetten sank auf 8,8 nach 9,2 Prozent am Freitag und liegt damit im grünen Bereich.

Seit Ausbruch der Pandemie sind 5130 Brandenburger mit oder an einer Covid-19-Infektion gestorben. Am Samstag wurden 13 neue Todesfälle gemeldet. dpa