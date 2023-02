Wirtschaftsförderer: Befragung von Unternehmen in Schwedt

Die Wirtschaftsförderung Brandenburg (WFBB) und die Stadt Schwedt wollen den Strukturwandel in der Region mit einer Befragung von Unternehmen unterstützen. Rund 100 Unternehmen seien angeschrieben worden, teilte die WFBB am Mittwoch in Schwedt an der Oder mit. Mit der Befragung wollen die Wirtschaftsförderer ausloten, wie sie die Unternehmen in ihrer Entwicklung am besten unterstützen können.

Schwedt/Oder - Gefragt wird unter anderem nach dem Anteil des Umsatzes, den Firmen mit der Raffinerie PCK machen oder auch nach Forschungsabsichten und internationalen Vorhaben, wie ein Sprecher der WFBB sagte.

In der Stadt Schwedt eröffnete die Wirtschaftsförderung im vergangenen September eine Außenstelle. Bund und Land planen mit Millionen Fördergeldern einen Transformationsprozess für die Ölraffinerie PCK und die Region in der Uckermark. Die für Ostdeutschland wichtige Raffinerie in Schwedt ist besonders stark vom Ölembargo gegen Russland betroffen.

WFBB-Geschäftsführer Sebastian Saule sagte laut Mitteilung, die Wirtschaftsförderung habe in der Uckermark im vergangenen Jahr elf Innovationsprojekte vor allem im Bereich der Digitalisierung unterstützt. Das neue Büro in Schwedt sei auch für Beratungen gefragt etwa zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und zur Erschließung neuer Märkte. „Besonders zuversichtlich stimmt mich, dass die Unternehmen den Transformationsprozess mit Optimismus und Pragmatismus angehen“, sagte Schwedts Bürgermeisterin Annekathrin Hoppe (SPD) laut Mitteilung.

Bei der Suche nach neuen Investoren und Ansiedlungen in der Region Schwedt im Nordosten Brandenburgs ist nach Ansicht von Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) auch Geduld gefragt. Er wirbt für den Standort auch bei ausländischen Investoren. dpa