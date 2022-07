Wirtschaftsminister Steinbach: Gas-Umlage richtiger Schritt

Jörg Steinbach während eines dpa-Interviews. © Soeren Stache/dpa/Archivbild

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) hat die zum Herbst geplante Gas-Umlage als richtigen Schritt bewertet. Zwar sei die Umlage belastend vor allem für Menschen mit niedrigen Einkommen und Empfänger staatlicher Transferleistungen, sagte Steinbach der Nachrichtenagentur dpa. Hier brauche es dringend Entlastungen. Die Alternative wäre aber ein möglicher Zusammenbruch der Stadtwerke gewesen mit noch gravierenderen Folgen für die Bürger.

Potsdam - „Es ist ein richtiger Schritt des Bundeswirtschaftsministers ohne Wenn und Aber“, sagte Steinbach.

Zudem müsse in der Debatte über hohe Belastungen für die Bürger stets das Verursacher-Prinzip deutlich gemacht werden: der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. „Da kann es keine Gewinner, nur Verlierer geben.“

Auf alle Gaskunden in Deutschland kommen durch eine politisch beschlossene Umlage im Herbst höhere Preise zu. Die Bundesregierung will mit der Umlage angeschlagene Versorger entlasten, die durch die Drosselung der russischen Gaslieferungen stark gestiegene Beschaffungskosten haben. Mit der Umlage können sie zu einem großen Teil an Gaskunden weitergeben werden. Dazu kommen ohnehin marktgetriebene Preissteigerungen. In der Ampel-Koalition wird darüber diskutiert, ob noch in diesem Jahr ein neues Entlastungspaket nötig ist. Verbraucherschützer fordern ein Hilfspaket. dpa