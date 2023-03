Wissenschaftler helfen nach Erdbeben mit neuartiger Kamera

Teilen

Bei der Suche nach Vermissten nach den Erdbeben in der Türkei und Syrien hat das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) erstmals eine spezielle Kamera zur Kartierung eingesetzt. Die entsprechende Drohne des Instituts für Optische Sensorsysteme starteten zwei Wissenschaftler kurze Zeit nach den Erdbeben, um detaillierte Bilder der türkischen Stadt Kirikhan zu machen.

Berlin - Die Bilder der Drohne seien viel genauer als Satellitenbilder, erklärte Jörg Brauchle, der mit seinem Kollegen Matthias Geßner bei dem Einsatz dabei war, am Mittwoch in Berlin. Die Qualität der Daten sei eine ganz andere. „Ich sehe Menschen, ich sehe Warnwesten, ich sehe, auf welchen Trümmern sind schon Einsatzteams unterwegs“, sagte Brauchle. Auch wo welche Schäden entstanden seien und wie das Team am schnellsten zur Einsatzstelle komme, werde sichtbar. Ein weiterer Vorteil gegenüber Satelliten: Die Drohne fliegt unter der Wolkendecke. „Um Menschenleben zu retten, zählt einfach jede Minute. Da kann man oft nicht warten bis ein Lagebild vom Satelliten kommt.“

Die Idee hinter der Technik sei nach dem Erdbeben in Nepal 2015 entstanden. Jahrelang entwickelte das Team Drohne und Kamera. Geplant war eine „Technik für die Hosentasche“, die vor Ort schnelle Luftbildkartierungen ermöglichen soll. Die Drohne sei jetzt in einem Koffer auf dem Rücken transportierbar. Durch die Bilder könnten die Einsatzkräfte ihre Arbeit besser planen, sagte Brauchle. „Wo sind zum Beispiel Menschenansammlungen, die gefährlich werden könnten, wo ist ein riesen Schuttberg, der nach vielen Hohlräumen aussieht?“

In der türkischen Stadt Kirikhan registrierten die Wissenschaftler mit der Drohne etwa acht Quadratkilometer. „Die Bilder wurden bereits während des Fluges nach Berlin übertragen und waren so weltweit für alle Einsatzkräfte abrufbar“, sagte Brauchle. Nach dem erfolgreichen Einsatz könnte die Technik auch bei zukünftigen Katastrophen helfen. „Die Idee ist, dass man das ausbaut und quasi eine kleine Drohnengruppe mitnimmt und dann von Stadt zu Stadt fährt, um das Schadensgebiet aufzunehmen“, sagte Brauchle. dpa