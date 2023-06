WNBA-Profi Sabally vor EM: „Sie haben ein gutes Team“

Nyara Sabally (r) steht für ein Foto neben Kommissarin der WNBA Cathy Engelbert. © Adam Hunger/AP/dpa

Basketball-Nationalspielerin Nyara Sabally verfolgt auch aus der Ferne jeden Auftritt der deutschen Auswahl. „Ich habe sehr viele Freunde, ich habe mit sehr vielen gespielt, die jetzt im Sommer spielen. Ich verfolge jedes Spiel, ob es Drei gegen Drei oder die EM ist. Mal schauen, was sie reißen können, sie haben ein gutes Team“, sagte die 23 Jahre alte Berlinerin der Deutschen Presse-Agentur vor der anstehenden Frauen-Europameisterschaft in Slowenien und Israel vom 15.

New York - bis 25. Juni. In die Gruppenphase in Ljubljana startet das deutsche Team gegen Frankreich, Slowenien und Großbritannien als Außenseiter.

Nyara Sabally spielt in der Frauen-Profi-Liga WNBA ihre erste Saison für die New York Liberty und trifft am Sonntag (19.00 Uhr MESZ) auf die Dallas Wings um ihre Schwester Satou Sabally. Beide verzichten in diesem Jahr auf Partien mit der Nationalmannschaft. „Es war eine sehr harte Entscheidung, auch nicht bei der Nationalmannschaft dabei zu sein. Aber man musste sich ein bisschen auf sich selbst konzentrieren“, sagte Satou Sabally. dpa