Wohnungsbrand in Potsdam: Mehrere Wohnungen nicht bewohnbar

Ein Rettungsassistent steigt in einen Rettungswagen. © Jens Kalaene/zb/dpa/Symbolbild

Nach einem Wohnungsbrand in Potsdam ist nicht nur ein Teil der Wohnung komplett ausgebrannt, es gibt auch Schäden in darunterliegenden Wohnungen.

Potsdam - Die Bewohnerin einer Wohnung in Potsdam hat bei einem Brand Glück im Unglück gehabt. Sie sei zwar im Rettungswagen untersucht, aber unverletzt wieder entlassen worden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die Ermittler hätten ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet. Die Feuerwehr Potsdam hatte zunächst angegeben, die Frau sei leicht verletzt worden. Die Ursache für den Brand war am Sonntag noch unklar, ein Gutachten soll laut Polizei Aufschluss darüber bringen. Die Ermittler leiteten zunächst ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung ein.

Nach Angaben der Feuerwehr vom Samstag war ein Raum in der Wohnung im Stadtteil Waldstadt komplett ausgebrannt, ein weiterer Raum wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Wegen eines Wasserschadens seien zwei Wohnungen darunter dauerhaft und zwei vorübergehend unbewohnbar. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit 46 Kräften im Einsatz. dpa