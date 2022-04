Woidke: Brandenburger Koalition im Kurs trotz Krisenmodus

Teilen

Dietmar Woidke (SPD), Ministerpräsident von Brandenburg, spricht während einer Pressekonferenz. © Soeren Stache/dpa

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat eine positive Halbzeitbilanz seiner rot-schwarz-grünen Koalition gezogen - trotz des Regierens im Dauerkrisenmodus. Es seien viele Dinge passiert, „die wir uns zu Beginn - nämlich im November 2019 - in dieser Art und Weise nicht hätten vorstellen können“, sagte Woidke am Dienstag in Potsdam. Die Koalition habe seit 2020 die Corona-Pandemie bewältigen müssen, dann die Afrikanische Schweinepest und 2022 habe der Ukraine-Krieg begonnen.

Potsdam - Der russische Angriff auf die Ukraine führte nach Angaben des Regierungschefs zu einer Zeitenwende im Verhältnis mit Russland. „Ich war erschüttert und bin es bis heute, über das, was sich in der Ukraine abspielt“, sagte Woidke. „Ich bin enttäuscht und ich fühle mich auch in gewisser Weise getäuscht.“ Brandenburg habe aber schnell dafür gesorgt, dass Flüchtlinge gut aufgenommen würden.

Woidke sagte eine möglichst schnelle Ausweitung der Öko-Energien zu. Damit solle die Importabhängigkeit von Russland verhindert werden, es gehe auch darum, möglichst schnell aus der Braunkohle auszusteigen. Für einen schnelleren Ausstieg forderte er erneut eine Stromversorgung rund um die Uhr und Sicherheit für die Beschäftigten. Das Konzept zum Ausstieg stehe. „Dieses muss dann gegebenenfalls überarbeitet werden, aber wir brauchen auch diese Sicherheit wieder.“

Brandenburg ist aus Sicht des Regierungschefs auf dem Weg zu einer Gewinnerregion der 2020er Jahre, einem Ziel der Koalition. Woidke verwies auf die Eröffnung der Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin - „die größte Investition in Deutschland seit vielen Jahrzehnten“. Woidke nannte Brandenburg das Land der klimaneutralen Mobilität. dpa