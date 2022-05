Woidke: Habeck-Besuch wichtiges Signal für ganze Region

Dietmar Woidke (SPD) spricht. © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke sieht im Einsatz des Bundes für den Erhalt der PCK-Raffinerie in Schwedt ein wichtiges Zeichen für die gesamte Region. Der Besuch von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sei „ein wichtiges Signal auch für uns, als Land Brandenburg, weil er nochmal deutlich gemacht hat, dass wir gemeinsam stehen zur Lösung der riesengroßen Probleme, die wir hier vor der Brust haben“, sagte der SPD-Politiker Woidke am Montagabend dem RBB.

Schwedt - „Das war in der Beziehung wirklich eine richtig gute Geschichte.“

Er sei froh, dass es in den vergangenen Wochen bereits eine enge Zusammenarbeit gegeben habe. Zudem habe Habeck durch den Besuch bekräftigt, dass „wir das auch über die kommenden Wochen und Monate haben, um hier den Menschen eine gute Zukunft zu geben“, sagte Woidke.

Hintergrund sind Pläne der EU-Kommission, wegen des Ukraine-Kriegs den Import russischen Rohöls zu verbieten. Die Raffinerie Schwedt wird derzeit ausschließlich mit russischem Öl versorgt. Betreiber ist der russische Staatskonzern Rosneft.

Woidke hatte Habeck vor dessen Besuch in Schwedt am Montag einen Brief geschrieben und Forderungen gestellt. So solle der Bund helfen, die Versorgungssicherheit in Ostdeutschland zu gewährleisten und die Arbeitsplätze in der Raffinerie und bei allen beteiligten Unternehmen zu sichern. Zudem solle der Bund politische und finanzielle Unterstützung für Umbaumaßnahmen geben. dpa