Woidke mag harte Songs: Hinrichs liebt Klassik und Hard Rock

Dietmar Woidke (SPD), Ministerpräsident von Brandenburg, sitzt in seinem Büro in der Staatskanzlei. © Soeren Stache/dpa/Archivbild

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) liebt es musikalisch recht hart: Seine Favoriten sind die Rolling Stones, Led Zeppelin und Nirvana, mit dabei sind auch die gemäßigteren Gruppen Oasis und Coldplay, wie die „Märkische Allgemeine“ (Samstag/online) von dem Politiker erfuhr. Die Zeitung fragte Brandenburger Prominente nach ihren Lieblingsliedern.

Potsdam - Der Ex-Gitarrist und Sänger der Puhdys, Dieter „Maschine“ Birr, kann mit Woidkes Geschmack fast mithalten: Er mag die Rolling Stones, Tom Petty und Rammstein.

Ganz anders die Direktorin des Museums Barberini in Potsdam, Ortrud Westheider: Sie favorisiert Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi und Claude Debussy. „Tatort“-Schauspieler Fabian Hinrichs, der in Potsdam lebt, steht so dazwischen mit seiner Vorliebe für Richard Wagner und AC/DC. dpa