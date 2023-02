Woidke: Sinnloses Sterben in Ukraine muss endlich aufhören

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke spricht zu Journalisten. © Paul Zinken/dpa/Archivbild

(SPD) hat am Jahrestag des Beginns des russischen Überfalls auf die Ukraine ein rasches Ende des Krieges gefordert. „Herr Präsident, beenden Sie endlich das sinnlose Sterben in der Ukraine! Sie haben es in der Hand“, sagte Woidke am Freitag an die Adresse von Kreml-Chef Wladimir Putin. Brandenburg stehe weiter fest an der Seite der Menschen in der Ukraine.

Potsdam - Der Landtag erinnerte am Freitagvormittag an die vielen Opfer des Ukraine-Krieges und sendete ein Zeichen der Solidarität.

Nach einem Jahr voller Leid für die Menschen in der Ukraine seien die schlimmsten Befürchtungen übertroffen worden, sagte Regierungschef Woidke. „Russland führt einen Vernichtungskrieg, in dem die zivile Infrastruktur der Ukraine gezielt zerstört und damit den Menschen die Lebensgrundlage entzogen wird.“ Deutschland sei keine Kriegspartei, aber doch stark vom Krieg betroffen. Woidke dankte den Bürgerinnen und Bürgern in Brandenburg dafür, dass sie den Geflüchteten aus der Ukraine mit großem Engagement beistünden. dpa