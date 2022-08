Woidke: Zu Nachfolge für 9-Euro-Ticket Druck machen

Dietmar Woidke besucht bei einer Pressefahrt die Landesgartenschau Beelitz. © Jens Kalaene/dpa

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sieht für eine Nachfolge zum 9-Euro-Ticket weiter den Bund am Zug. „Ich bin fest davon überzeugt, dass es richtig ist, Richtung Bundesebene Druck zu machen“, sagte der Regierungschef am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. In Brandenburg gehe es allerdings nicht nur um die Attraktivität des Preises, es gehe genauso darum, den Öffentlichen Nahverkehr auszubauen, Netzlücken zu schließen und Frequenzen verbessern.

Potsdam - „Erstmal müssen die Züge fahren, damit sie auch genutzt werden können“, sagte Woidke. „Wir wollen natürlich einen attraktiven Nahverkehr haben, aber jetzt nur ein 9-Euro-Ticket zu machen, kann ich für Brandenburg ausschließen.“ Mit Berlin sei man zu dem Thema auf den unterschiedlichsten Ebenen im Gespräch. Das 9-Euro-Monatsticket für August läuft nach diesem Mittwoch aus.

Der Vorstoß der Regierenden Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey (SPD), für eine Fortsetzung des 9-Euro-Tickets in Berlin hatte in Brandenburg für Irritationen gesorgt. „Das Problem ist nur, dass ich mir gewünscht hätte, dass wir ein bisschen mehr Vorlauf gehabt hätten bei dieser Debatte“, sagte Woidke dazu. Giffey versuchte unterdessen, bei ihrem Vorschlag für ein regionales 9-Euro-Ticket für Berlin auch Brandenburg mit an Bord zu holen. „Für uns ist es jetzt wichtig, alle an einen Tisch zu holen und über die konkreten Schritte zu beraten“, so die SPD-Politikerin.

Der Streit zwischen Bund und Ländern um die Finanzierung einer Anschlussregelung geht derweil weiter. Die Länder wollen, dass der Bund insbesondere die Regionalisierungsmittel für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) aufstockt, um nicht nur ein neues günstiges Ticket, sondern auch das Angebot selbst zu bezahlen. dpa