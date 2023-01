Wolken und vereinzelter Regen in Berlin und Brandenburg

Wolken ziehen über das abendliche Alpenvorland. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Dichte Wolken und vereinzelte Schauer werden in Berlin und Brandenburg erwartet. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte, ziehen am Vormittag einige Wolken auf, die sich bis zum Nachmittag hartnäckig halten. Später lockert es dann ein wenig auf - bei Höchsttemperaturen zwischen sechs und acht Grad Celsius. In der Nacht bleibt es bewölkt und es regnet gebietsweise.

Berlin/Potsdam - Dabei kühlt es auf Tiefstwerte zwischen einem und vier Grad ab.

Der Mittwoch startet zunächst regnerische und bewölkt, erst später klart der Himmel etwas auf. Dabei klettern die Temperaturen auf milde Werte zwischen neun und zwölf Grad. In der Nacht bleibt es trocken und die Tiefstwerte liegen um die vier Grad.

Der Donnerstag sieht ähnlich wie die Vortage aus. Laut DWD soll es tagsüber stark bewölkt werden und zu Regen kommen. Es bleibt mild - bei Temperaturen zwischen sieben und neun Grad. In der Nacht bleibt es regnerisch - bei Tiefstwerten zwischen drei und fünf Grad. dpa