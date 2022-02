Zahl der Covid-Patienten in Kliniken steigt leicht

Ein Symbol auf der Intensivstation einer Klinik weist auf den Covid-Bereich hin. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Die Zahl der neu aufgenommenen Covid-Patienten in Krankenhäusern innerhalb einer Woche ist in Brandenburg weiter leicht gestiegen. Die Hospitalisierungsinzidenz lag am Samstag nach Angaben des Gesundheitsministeriums bei 4,07 nach 4,0 am Vortag. In diesem Bereich steht die Warnampel auf Gelb. Am Donnerstag betrug der Wert 3,67. Dagegen sank der Anteil der Belegung von Intensivbetten mit Covid-19-Patienten in den Kliniken leicht von 10,4 auf 10,2 (Stand Freitag).

Potsdam - Auch dieser Wert liegt im gelben Warnbereich.

516 Menschen werden derzeit mit einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt. Davon liegen mit Stand Freitag 75 Patienten auf Intensivstationen, hiervon müssen 52 beatmet werden.

Die Zahl der Ansteckungen mit dem Corona-Virus innerhalb einer Woche blieb landesweit mit 1682,6 nahezu unverändert. Am Freitag betrug die Sieben-Tage-Inzidenz 1683. Die Gesundheitsämter meldeten 6 616 neue Fälle innerhalb eines Tages, wie das Gesundheitsministerium am Samstag weiter mitteilte. Die Zahl der Infizierten und Erkrankten wird auf rund 109.800 geschätzt nach rund 77.800 in der vergangenen Woche. Sechs Todesfälle kamen im Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung hinzu. dpa