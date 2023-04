Zahl der Feldhasen in Brandenburg stark gestiegen

Ein Feldhase schaut neugierig aus einem grünen Getreidefeld. © Patrick Pleul/dpa/Symbolbild

Die Population der Feldhasen ist im vergangenen Jahr in Brandenburg um 21 Prozent gestiegen. Dennoch sieht der Deutsche Jagdverband Verbesserungsbedarf.

Michendorf - Der Bestand an Feldhasen in Brandenburg ist im vergangenen Jahr stark gestiegen. Zwischen Frühjahr und Herbst betrug das Plus 21 Prozent. Das teilte eine Sprecherin des Wildtier-Informationssystems der Länder Deutschlands (Wild) auf Anfrage mit. Die deutschlandweiten Ergebnisse veröffentlichte der Deutsche Jagdverband (DJV).

In Brandenburg beliefen sich die Zahlen im Frühjahr 2022 auf 5,5 Hasen je 100 Hektar, im Herbst auf 6,4 Hasen je 100 Hektar. Die Nettozuwachsrate liegt laut Wild bei 21 Prozent. Zum Vergleich: 2021 lag die Zahl bei minus drei Prozent. Vergangenen Herbst wurden rund 50.000 Tiere gezählt. Bundesweit blieb der Bestand stabil. Die meisten Feldhasen leben im nordwestdeutschen Tiefland mit 24 Tieren pro Quadratmeter.

Wärme und Trockenheit sind in den ersten Lebenswochen entscheidend für das Überleben von jungen Hasen. Laut Deutschem Wetterdienst war das Frühjahr 2022 das drittsonnigste seit Beginn der Messungen im Jahr 1881. Der Sommer vergangenen Jahres zählt in Deutschland seit Beginn der Aufzeichnungen zu den sonnigsten und wärmsten. Nahrung wie Kräuter und Gräser vertrockneten deshalb schneller als sonst.

Ein weiteres Problem ist der Rückgang von krautreichen Feldrändern. Innerhalb eines Jahrzehnts sind mehrjährige Brachen von fast 9000 Quadratkilometern auf rund 3000 Quadratkilometer geschrumpft. Der DJV verlangt deshalb eine unbürokratische Honorierung der Landwirte, wenn sie zum Beispiel Blühstreifen mit Wildkräutern anlegen. dpa

Jährlich zählen bundesweit Jägerinnen und Jäger in 463 Referenzgebieten den Feldhasenbestand - nachts mit standardisierten Scheinwerfern auf genau definierten Strecken. Die Daten werden dann von Wissenschaftlern im Auftrag des Wildtierinformationssystem der Länder Deutschlands (Wild) ausgewertet.