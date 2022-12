Zentralrat der Juden sieht Vorwürfe gegen Homolka bestätigt

Religion

Der Zentralrat der Juden sieht schwere Vorwürfe gegen den Gründer der Potsdamer Rabbinerschule Abraham Geiger Kolleg, Walter Homolka, bestätigt und fordert seine Abberufung von bisherigen Ämtern. Der Zentralrat veröffentlichte am Mittwoch die Zusammenfassung einer Untersuchung der Kanzlei Gercke Wollschläger, die er selbst in Auftrag gegeben hatte.

Berlin - Homolka bestreitet die Vorwürfe weiter vehement. Er hatte am Dienstag über seinen Anwalt erklärt, dass er die Veröffentlichung der Ergebnisse durch den Zentralrat für vorschnell halte und mögliche rechtliche Schritte in den Raum gestellt.

„Ein Verbleib von Professor Homolka in seinen bisherigen Ämtern ist mit diesem Ergebnis nicht mehr denkbar“, erklärte Zentralratspräsident Josef Schuster in Berlin. „Am Abraham Geiger Kolleg herrschte laut den Ergebnissen der Kanzlei eine in der Struktur angelegte "Kultur der Angst". Das in der Zusammenfassung dargestellte persönliche Fehlverhalten von Rabbiner Homolka, die von ihm angehäuften Ämter und die Schaffung von Abhängigkeiten haben im Zusammenspiel mit strukturellen Ursachen ein Umfeld geschaffen, das den hohen moralischen und ethischen Standards einer Rabbinerausbildung nicht gerecht wird.“

Die Vorwürfe des Machtmissbrauchs und der sexualisierten Belästigung am Abraham Geiger Kolleg waren im Mai in einem Bericht der „Welt“ öffentlich worden. Homolka war der Gründer und Rektor des Rabbinerkollegs und auch Vizedirektor der School of Jewish Theology an der Universität Potsdam, die bei der Rabbinerausbildung mit dem Geiger Kolleg zusammenarbeitet. Die Uni kam in einer eigenen Überprüfung zu dem Schluss, dass sich der Vorwurf von Machtmissbrauch am Institut für Jüdische Theologie bestätigt habe - nicht aber der Vorwurf der Duldung sexualisierter Belästigung. dpa