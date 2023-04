Zentrum will Mittelstand bei Digitalisierung unterstützen

Ein vom Bund gefördertes Digital-Zentrum für den Mittelstand unterstützt Unternehmen in Brandenburg bei der Digitalisierung und informiert über den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI). Mit Modellfabriken, die auch per Lastwagen im Land unterwegs sind, werden digitale Produktionsketten demonstriert, wie die Industrie- und Handelskammer (IHK) in Cottbus am Mittwoch mitteilte.

Cottbus - Der Bund fördere das neue Zentrum Mittelstand-Digital Spreeland mit drei Standorten in Cottbus, Wildau und Eberswalde bis Februar 2026 mit 5,4 Millionen Euro. Partner sind drei Hochschulen und die IHK Cottbus. Es gibt zahlreiche Mittelstand-Digital Zentren in Deutschland, etwa auch in Berlin.

Bislang beschäftigte sich ein Kompetenzzentrum in Cottbus mit der Digitalisierung für kleine und mittelständische Unternehmen. Mit der neuen Einrichtung sei das Konzept weiterentwickelt worden und thematisiere etwa auch KI und das 5G-Mobilfunknetz stärker als bisher, sagte ein IHK-Sprecher. dpa