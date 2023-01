Zuckerfrei leben: Tipps von Konditormeisterin Anja Giersberg

Würfelzucker, weißer Zucker, brauner Zucker und ein Löffel liegen auf einem dunklen Untergrund. © Melissa Erichsen/dpa/Illustration

Ausgerechnet eine Konditormeisterin will Menschen durch einen möglichst zuckerfreien Alltag begleiten: Die Foodbloggerin Anja Giersberg aus Beelitz (Potsdam-Mittelmark) veröffentlicht am kommenden Dienstag ihr Buch „Zuckerfrei leben“, mit dem die 37-Jährige Interessierten neben Rezepten Tipps für ein Leben ohne Zucker geben will. „Das fängt beim Einkaufen im Supermarkt an“, sagt Giersberg.

Beelitz - Sie empfiehlt dringend den Kauf von frischen Produkten, die man dann selbst zubereiten sollte.

Denn: „Etwa 80 Prozent der verarbeiteten Lebensmittel enthalten Zucker“, warnt Giersberg. So stecke etwa im Krautsalat aus der Dose mehr Zucker als in einer Limonade. Und auch in herzhaften Speisen wie Wurstwaren sei eine Menge Zucker verarbeitet. „Zucker schmeckt, konserviert und macht ein bisschen süchtig“, meint sie.

Seit drei Jahren betreibt Giersberg einen Zuckerfrei-Blog bei Instagram, der bereits rund 380.000 Follower hat. Sie selbst sei durch eigenes Leiden zum zuckerfreien Leben gekommen. „Als Konditormeisterin in der Sterneküche habe ich mich neben meiner stressigen Arbeit fast nur von Süßem ernährt und mir damit einen riesigen Darmpilz gezüchtet.“ Die Folge seien Schlappheit und schwere körperliche Beschwerden gewesen. Ihre eigenen Erfahrungen bei der Umstellung auf ein zuckerfreies Leben will die 37-Jährige, die inzwischen als Ernährungscoach arbeitet, mit Interessierten teilen. dpa