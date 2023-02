Zukunftszentrum in Halle: Imagegewinn für Frankfurt

Manja Schüle (SPD) spricht. © Soeren Stache/dpa/Archivbild

Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD) sieht Frankfurt (Oder) trotz der Entscheidung für Halle als Standort des Zukunftszentrums Deutsche Einheit nicht als Verliererin. „Halle hat gewonnen. Aber Frankfurt (Oder) hat nicht verloren“, teilte Schüle am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mit. „Frankfurt hat durch die Bewerbung bundesweit enorm an Ansehen gewonnen.

Potsdam/Halle - Auf diesem Imagegewinn können wir aufbauen.“

Die im Prozess geweckte Begeisterung der Frankfurter für ihre Universität werde bleiben und die neu geknüpften Netzwerke könnten weiter gepflegt werden, sagte Schüle. „Und auch ohne Zukunftszentrum brauchen wir die Brücke nach Osteuropa.“ Sie gratuliere der Gewinnerstadt. „Aber als gebürtige Frankfurterin bin ich enttäuscht.“

Halle an der Saale soll nach einer Jury-Entscheidung der Standort für das geplante Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation werden. Nach Angaben aus Frankfurt liegt die Oder-Stadt auf dem zweiten Platz und hatte sich zuletzt ein Rennen mit Halle geliefert. Halle in Sachsen-Anhalt setzte sich außerdem gegen Eisenach und Jena in Thüringen sowie gegen das Duo Leipzig und Plauen in Sachsen durch. Die Bundesregierung will sich nach der Standortempfehlung der Jury richten.

Frankfurts Oberbürgermeister René Wilke (Linke) hatte sich am Dienstag bei Instagram enttäuscht gezeigt, aber auch gesagt: „Wir haben auch für diesen Fall einen Plan, den wir jetzt weiterverfolgen werden.“ dpa