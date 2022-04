Zum 20. Stiftungsjubiläum: Schloss zeigt Picasso-Schau

Das Schloss Neuhardenberg von der Stiftung Schloss Neuhardenberg. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Im Schloss Neuhardenberg ist seit Samstag eine Picasso-Ausstellung zu sehen. Unter dem Titel: „Auf der Suche nach Harmonie – Picassos Klassizismus und die Moderne“ zeigt die Stiftung Schloss Neuhardenberg nach eigenen Angaben bis 26. Juni rund 70 Radierungen, Lithografien und Malerbücher von Pablo Picasso und seinen Zeitgenossen Georges Braque, Aristide Maillol und Henri Laurens.

Neuhardenberg - Die Ausstellung findet in Kooperation mit dem Kunstmuseum Pablo Picasso Münster statt.

Umrahmt wird die Ausstellung von zwei Lesungen, die das Wirken Picassos und die künstlerische Antike-Reflexion literarisch aufgreifen: Der Schauspieler Burghart Klaußner liest an diesem Samstag aus den Metamorphosen von Ovid, die in Versform den unablässigen Wandel der Welt beschreiben und zu den wichtigsten literarischen Quellen der bildenden Kunst in Europa zählen. Die Lesung „Picasso ist Picasso ist Picasso“ mit Schauspielerin Imogen Kogge am 24. April betrachtet den Künstler mit den Augen Gertrude Steins. Die amerikanische Schriftstellerin berichtet in ihren von 1909 bis 1938 entstandenen Texten von ihrer langjährigen Freundschaft zu Picasso. Den Texten werden Szenen aus dem von Marty Martin geschaffenen fiktiven Monolog Gertrude Steins zur Seite gestellt.

Anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Stiftung Schloss Neuhardenberg werden in diesem Jahr den Angaben zufolge 44 Veranstaltungen und drei Ausstellungen stattfinden. dpa