Zum Wochenstart frostig: Dann teils sonnig

Der Nachtfrost hat Eiskristalle auf einer Pflanze entstehen lassen. © Patrick Pleul/dpa/Symbolbild

Die Woche startet frostig und mit örtlicher Glätte in Berlin und Brandenburg. Im Laufe des Tages wird es größtenteils wolkig und wechselhaft, wie der Deutsche Wetterdienst am Montag mitteilte. Neben sonnigen Abschnitten vor allem im Norden kann es in der Niederlausitz kurze Schneeschauer und Glätte geben. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen drei und sechs Grad.

Potsdam - In der Nacht zum Dienstag bleibt es trocken und gering bewölkt. Mancherorts bilden sich flache Nebelfelder. Die Temperaturen fallen auf minus drei bis minus sechs Grad. Es kann glatt werden. Am Dienstag ist mit einem sonnigen Wintertag zu rechnen, mit Temperaturen von vier bis sechs Grad und einem schwachen Ostwind.

Die Nacht zum Mittwoch wird erneut sehr kalt, bei Tiefstwerten zwischen minus vier und minus sieben Grad. Bis auf wenige Wolken wird die Nacht klar und trocken. Am Mittwoch wird es erneut freundlich, zum Abend teils bedeckt. Die Höchsttemperaturen liegen bei bis zu sieben Grad. dpa