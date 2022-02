Zwei Gesuchte auf A15 von Polizei festgenommen

Ein Mann trägt Handschellen. © Stefan Sauer/dpa/Illustration

Bei Kontrollen auf der Autobahn 15 im Landkreis Spree-Neiße hat die Polizei zwei Männer festgenommen, gegen die mehrere Haftbefehle vorlagen. Am Mittwochnachmittag wurde auf der Autobahn bei Forst ein 67-Jähriger und in der Nacht zu Dienstag ein 35-Jähriger verhaftet, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Männer waren zuvor aus Polen kommend nach Deutschland eingereist.

Forst - Der 67-Jährige wurde im Rahmen der sogenannten Binnengrenzfahndung kontrolliert. Eine Überprüfung der Reisedokumente ergab, dass die Staatsanwaltschaft Cottbus den polnischen Staatsangehörigen mit zwei Haftbefehlen suchte.

Im Januar 2019 wurde der Mann wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Urkundenfälschung zu einer Geldstrafe von 1400 Euro beziehungsweise 90 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt. Er war bereits im August 2018 wegen dieser Delikte verurteilt worden. Da der Mann die geforderten Geldstrafen nicht zahlen konnte, lieferten ihn die Einsatzkräfte in eine Brandenburger Justizvollzugsanstalt ein. Der 37-Jährige mit tschechischer Staatsangehörigkeit wurde in der Nacht zu Dienstag in einem Reisebus kontrolliert. Wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz lag gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Passau aus dem Jahr 2020 vor. Da der 35-Jährige ebenfalls nicht zahlen konnte, trat er noch am Dienstag seine Strafe von 60 Tagen in einer Justizvollzugsanstalt an. dpa