Zwei Tote nach Wohnhausbrand: Bahnstrecke wieder frei

Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Ein Wohnhaus ist in Melchow im Barnim nahe des Bahnhofes komplett niedergebrannt. Ein Mann stirbt an schweren Verletzungen, später wird eine tote Frau entdeckt. Die Löscharbeiten haben auch Folgen für den Bahnverkehr gehabt.

Bernau - Nach dem Brand eines Wohnhauses in Melchow (Barnim) sind zwei Menschen tot. Noch ist unklar, wodurch der 80-jährige Hausbewohner und eine Frau ums Leben kamen. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Todes- und Brandursache.

Feuerwehrleute hatten bei Löscharbeiten zunächst den 80-Jährigen schwer verletzt geborgen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Dort erlag er später seinen Verletzungen. Anschließend fanden Einsatzkräfte auf dem Grundstück die Leiche einer Frau, wie der Sprecher der Polizeidirektion Ost, Till Justus Hille, am Sonntag mitteilte. Unklar ist, ob es sich um eine zuvor vermisste Frau handelt. Die Tote sei noch nicht identifiziert, sagte Hille.

Nach Angaben der Feuerwehr brannte das Einfamilienhaus nahe des Bahnhofs komplett nieder. Die Löscharbeiten gestalteten sich laut einem Sprecher der Regionalleitstelle schwierig, weil das Haus eingestürzt ist und zudem an Bahngleise grenzt. Einsatzkräfte von acht Feuerwehren versuchten mit Drehleitern von außen zu löschen. Die benachbarte Landesstraße 200 wurde gesperrt. Ein Gutachter wird laut Polizei hinzugezogen, um zu entscheiden, ob das Haus nun abgerissen werden muss.

Das Feuer sorgte den Sonntag über für eine Störung des Bahnverkehrs auf der RE-3-Strecke Bernau-Eberswalde. Um die Feuerwehrleute nicht zu gefährden, wurde der Strom der Oberleitungen abgeschaltet. Zwischen Bernau und Eberswalde fuhren einem Sprecher der Deutschen Bahn zufolge Ersatzbusse für den Regionalverkehr. Einzelne Züge im Fernverkehr zwischen Berlin und Stralsund wurden umgeleitet, auch ICE-Züge. Am Abend war die Strecke wieder freigegeben. Vereinzelt könne es noch zu Zugausfällen kommen, da Personal mitunter nicht so schnell an die Einsatzstelle komme, hieß es von der Bahn.

Wegen der starken Rauchentwicklung durch das Feuer gab es zwischenzeitlich eine Warnung der Feuerwehr für die Bevölkerung, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Diese Warnung wurde inzwischen aufgehoben. Die Gemeinde Melchow liegt unweit der Kreisstadt Eberswalde, etwa 50 Kilometer nordöstlich von Berlin. dpa