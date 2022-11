Zwei Verletzte bei Scheunenbrand

Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Feuerwehrfahrzeugs. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Bei einem Scheunenbrand im südbrandenburgischen Landkreis Elbe-Elster sind eine 83-Jährige und ihr Mann verletzt worden. Nach Angaben der Lausitzer Feuerwehr brannte es am Sonntagabend in einer Scheune in der Dorfstraße in Stechau, einem Ortsteil der Gemeinde Fichtwald. Das Feuer griff auf zwei nebenstehende Wohnhäuser über. Diese Gebäude sind derzeit nicht zu bewohnen, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Fichtwald - Sieben betroffene Bewohner kamen bei Bekannten unter. Rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren den Angaben zufolge vor Ort. Nach rund dreieinhalb Stunden waren die Flammen demnach gelöscht.

Nach Angaben von Feuerwehr und Polizei brannte die Scheune vollständig aus, die beiden Verletzten kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus. Noch in den frühen Morgenstunden war die Feuerwehr nach eigenen Angaben zur Überwachung der Stelle vor Ort. Der Schaden wird auf weit über 100.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache. dpa