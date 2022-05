Zweiter Weltkrieg und Ukraine: Landtag gedenkt der Opfer

Andrij Melnyk, Botschafter der Ukraine in Deutschland, im Berliner Friedrichstadtpalast. © Christophe Gateau/dpa/Archiv

Unter dem Eindruck des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine hat der Brandenburger Landtag anlässlich des 77. Jahrestages der Befreiung vom Nationalsozialismus und des Kriegsendes in Europa der Opfer gedacht. Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke und Ministerpräsident Dietmar Woidke riefen zu Frieden und Versöhnung auf. „Wir sind auch noch nach 77 Jahren und weit darüber hinaus zu tiefem Dank verpflichtet.

Potsdam - Gerade deshalb schmerzt uns Deutsche und Europäer der russische Angriffskrieg auf die Ukraine so sehr: Weil Russen, deren Urgroßväter zu den Befreiern gehörten, in brutaler Weise ein Volk überfallen haben, das selbst zu unseren Befreiern vom Nationalsozialismus zählte“, sagte Liedke.

„Dieser Angriffskrieg bringt großes Leid über die Menschen und jetzt, auch während dieser, unserer Gedenkstunde, (...) sterben in der Ukraine unschuldige Menschen“, sagte Woidke. „Gerade am heutigen Tag (...) macht uns das Leid, machen uns die vielen getöteten Menschen (...) fassungslos und wütend.“ Am heutigen 8. Mai werde deshalb nicht nur an die Opfer des Zweiten Weltkrieges erinnert, die Gedanken seien auch bei den Opfern in der Ukraine, betonte er. Brandenburg trete den angekommenen Geflüchteten mit einem „großen Herzen“ entgegen, versicherte der Regierungschef dem Botschafter der Ukraine in Deutschland, Andrij Melnyk, der auf Einladung der Landtagspräsidentin zu Gast im Parlament war. dpa