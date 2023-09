Zwischen Balu und Mogli: Kürbis-Dschungel bei Schau

Teilen

100.000 Kürbisse sind derzeit bei einer Kürbisausstellung auf dem Spargel-und Erlebnishof Klaistow zu sehen. © Jens Kalaene/dpa

Gelbe, orangefarbene und sogar blaugraue Kolosse sind derzeit das Highlight auf dem Spargel-und Erlebnishof in Klaistow (Potsdam-Mittelmark): Über 100.000 Kürbisse sind dort bei einer Kürbisausstellung zu sehen. Die Schau läuft bis 5. November.

Klaistow - In diesem Jahr dreht sich bei der Ausstellung alles um das Thema Dschungel. Chamäleon, Papagei, Balu und Mogli, oder einem Orang-Utan werden durch insgesamt 40.000 bunte Kürbisse Leben eingehaucht. Der Künstler Pit Ruge hat diese Figuren geschaffen. Eine Gruppe von 15 Mitarbeitern brachte nach Angaben des Erlebnishofes an Grundgerüsten aus Holz und Draht die Kürbisse detailgetreu an.

Über 500 Kürbissorten aus aller Welt sind auf dem Hof ausgestellt, darunter der „Blue Hubbard“, eine Kürbissorte aus den USA. Die mittlerweile 20. Ausstellung auf dem Hof im Ortsteil der Stadt Beelitz ist die größte ihrer Art in Berlin und Brandenburg.

Der Hof baut auf knapp 40 Hektar 35 Kürbissorten selbst an, darunter den Ölkürbis, den Halloween-Kürbis, die Bischofsmütze und die Sorte Rouge vif d'Etampes (Roter Zentner).

Im vergangenen Jahr besuchten nach Angaben der Veranstalter rund 250 000 Menschen die alljährliche Ausstellung in Klaistow. Bis zum Ende der Schau rechnen die Veranstalter mit einer ähnlichen Zahl.

Ein weiteres Highlight ist im Herbst die offizielle Wiegemeisterschaft der Frucht-Giganten, die in diesem Jahr am 24. September stattfindet. Im vergangenen Jahr gewann der Kürbis des Görlitzers Andreas Baumert. Er brachte 865,5 Kilo auf die Waage. dpa