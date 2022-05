Zwölf rechtsextreme Aktionen in Brandenburg registriert

Eine Polizistin steht vor einem Streifenwagen. © David Inderlied/dpa/Illustration

Die Zahl der rechtsextremen Aktionen in Brandenburg ist nach Angaben des Innenministeriums im ersten Quartal 2022 höher ausgefallen als im Vorjahreszeitraum. Von Januar bis März habe die Polizei zwölf Aktivitäten registriert, teilte das Ministerium auf eine Anfrage der Linke-Landtagsabgeordneten Andrea Johlige in Potsdam mit. Im ersten Quartal des Jahres 2021 lag die Zahl der Fälle bei fünf.

Potsdam - Bei den Aktivitäten in diesem Jahr handelte es sich meistens um Versammlungen und Informationsstände.

Die meisten Aktionen hätten sich gegen die Corona-Maßnahmen gerichtet. Im Februar sei es in Cottbus und Wittenberge zu drei Straftaten gekommen, darunter waren Verstöße gegen das Versammlungsgesetz und eine Beleidigung, hieß es weiter. Bis zu 200 Menschen hätten an den Veranstaltungen teilgenommen. Bei zehn Aktionen habe sich die rechtsextreme Partei Der Dritte Weg an der Organisation beteiligt.

Die Zahl rechtsextremer und rassistisch motivierter Aktionen in Brandenburg war im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2020 leicht zurückgegangen. 2021 gab es insgesamt 53 solcher Taten, 13 weniger als ein Jahr zuvor. dpa