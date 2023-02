23-Jährige in Bremen ausgeraubt

Teilen

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Drei junge Männer sollen eine 23-Jährige in Bremen mit Pfefferspray attackiert und ausgeraubt haben. Die 16, 17 und 25 Jahre alten Tatverdächtigen waren am Samstag vorläufig festgenommen worden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die 23-Jährige und eine Freundin wurden demnach von den jungen Männern gefragt, ob sie zusammen etwas trinken wollten.

Bremen - Kurz darauf griffen die Räuber die junge Frau an und sprühten ihr Pfefferspray ins Gesicht. Anschließend riss ihr das Trio die Handtasche von der Schulter und flüchtete.

Polizisten schnappten die drei Tatverdächtigen und stellten die Handtasche sicher. Die 23-Jährige wurde leicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an, gegen den 17- und 25-Jährigen läuft eine Haftprüfung. Der 16-Jährige wurde dem Kinder- und Jugendnotdienst übergeben. dpa