Abiturprüfungen im Bundesland Bremen haben begonnen

„Abitur“ steht auf einer Tafel im Klassenzimmer eines Gymnasiums. © Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

Mit den Deutschklausuren haben am Mittwoch die schriftlichen Abiturprüfungen im Bundesland Bremen begonnen. Am Donnerstag stehen Spanisch und Russisch an, am Freitag dann Englisch, wie aus der Terminübersicht des Bildungsressorts hervorgeht. Die zentralen schriftlichen Prüfungen sind bis zum 9. Mai terminiert. Dann folgen Nachschreibetermine Ende Mai, später die mündlichen Prüfungen.

Bremen - Bis zum 30. Juni sollen die Oberstufenschülerinnen und -schüler im kleinsten Bundesland ihr Reifezeugnis in den Händen halten. Im Nachbarland Niedersachsen begannen die Abiturklausuren bereits am 16. April. dpa