AWI startet Vergabeverfahren für Bau von „Polarstern II“

Teilen

Das Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut (AWI) hat am Freitag das Vergabeverfahren für den Bau des Forschungsschiffes „Polarstern II“ gestartet. Zuvor hatte der Bundestag den Haushalt für das laufende Jahr beschlossen und damit endgültig die nötigen Zusatzmittel für das Großprojekt genehmigt.

Bremerhaven - Abrufbar sei das Vergabeverfahren aber erst in einigen Tagen, wenn die Europäische Union es in ihrem Amtsblatt bekanntgemacht habe, sagte eine AWI-Sprecherin. Ab dann könnten sich Werften aus ganz Europa um die Teilnahme am Verfahren bewerben. In einem zweiten Schritt erhielten die Unternehmen, die sich als geeignet erwiesen hätten, die Möglichkeit, ihre Angebote abzugeben. „Nach Abschluss des Ausschreibungsverfahrens und erfolgter Zuschlagserteilung sollte die Arbeit auf der ausgewählten Werft 2023 beginnen“, sagte AWI-Projektleiter Detlef Wilde.

Der Neubau soll spätestens 2027 die 40 Jahre alte „Polarstern“ ersetzen, die 2019/20 am Nordpol ein Jahr lang im Eis driftete, während Forschende die Auswirkungen des Klimawandels untersuchten. „Wir wollen ein Forschungsschiff bauen, das wie sein Vorgänger der internationalen Wissenschaft eine Basis bietet und die Möglichkeit eröffnet, in den extremsten Umfeldern der Welt den Puls unseres Planeten zu fühlen“, sagt AWI-Direktorin Antje Boetius. Die „Polarstern“ legte bereits 1,8 Millionen Seemeilen zurück und umrundete damit laut AWI rechnerisch bereits mehr als 82 Mal die Erde am Äquator.

Das Bundesforschungsministerium hatte dem AWI bereits am 27. Mai die Zustimmung zum Start des Vergabeverfahrens erteilt - allerdings vorbehaltlich der Verabschiedung des Haushaltsgesetzes. dpa