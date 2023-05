Bartsch und Schirdewan: Bremer haben Vertrauen geschenkt

Vorsitzender der Bundestagsfraktion der Partei Die LinkeDietmar Bartsch. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Der Linken-Fraktionschef im Bundestag, Dietmar Bartsch, hat das Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl in Bremen als großen Erfolg bezeichnet. „Die Linke Bremen bleibt in Regierungsverantwortung zweistellig - Wählervertrauen & klarer Auftrag für die Fortführung von Mitte-Links!“, schrieb Bartsch am Sonntagabend auf Twitter. Der Parteivorsitzende Martin Schirdewan sagte in der ARD, er freue sich „über dieses großartige Ergebnis“.

Bremen - Die Linke sei eine „moderne Gerechtigkeitspartei“, und die Bremer hätten ihr ihr Vertrauen geschenkt. dpa