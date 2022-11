Baubeginn für Technologiezentrum in Bremen

In Bremen soll ein Technologiezentrum für nachhaltige Bauschuttaufbereitung entstehen. Das Gelände war von der Wirtschaftsförderung an das Unternehmen Strabag verkauft worden. Am Freitag haben die Arbeiten offiziell begonnen.

Bremen - Die Arbeiten zur Errichtung eines Technologiezentrums für nachhaltige Bauschuttaufbereitung in Bremen haben am Freitag offiziell begonnen. 2028 soll das Zentrum, das auf einem früheren Tanklagergelände entsteht, fertiggestellt werden, wie die Umwelttechniksparte des Baukonzerns Strabag mitteilte.

Das Areal ist den Angaben zufolge stark mit Öl verunreinigt. Das Unternehmen hat eine Sanierung geplant, die bis 2025 dauern soll. Die Instandsetzung einer ersten Teilfläche soll bis Ende 2023 abgeschlossen werden.

Im Mai war bekanntgeworden, dass die Wirtschaftsförderung Bremen das rund 13,7 Hektar große Gelände am westlichen Ende des Ölhafens an Strabag verkauft hatte. Stadtentwicklungssenatorin Maike Schaefer teilte damals mit, das Unternehmen wolle rund 23 Millionen Euro investieren.

Strabag Umwelttechnik beschäftigt mehr als 300 Menschen. Das Unternehmen bezeichnet sich als Marktführer im Deponiebau in Deutschland. dpa