Besucherinnen und Besucher trotzen dem Wetter auf Breminale

Festivalbesucher gehen am Eröffnungsabend der Breminale am Osterdeich an der Weser in Bremen über das Veranstaltungsgelände. © Focke Strangmann/dpa/Archivbild

Ob Pop, Indie, Folk oder Metal: Die Breminale in Bremen hat an fünf Tagen für fast jeden Musikgeschmack etwas im Angebot gehabt. Zehntausende Menschen feierten bei Sonne, Regen und Sturm. Das durchwachsene Wetter und das zum Teil matschige Gelände nach dem Regen hätten der ausgelassenen Stimmung der Gäste nichts anhaben können, sagte Cheforganisator Jonte von Döllen am Sonntag.

Bremen - Die Breminale war am Mittwoch gestartet. Angeboten wurden mehr als 100 Konzerte, Workshops, ein Kinder- und Jugendprogamm sowie ein Straßenflohmarkt.

Zu den Höhepunkten des kostenlosen Kultur- und Musikfestivals an der Weser zählten unter anderem die Auftritte der Berliner Rapperin Wa22ermann, der Bremer Skapunk-Formation Mad Monks und des Duos Blumengarten aus Velbert. Aber auch Afrobeats aus Nigeria, Punkmusik aus Argentinien und Indieklänge aus Bremen waren zu hören und zu sehen. Auf den Bühnen entlang des Osterdeichs traten Künstlerinnen und Künstler aus unterschiedlichen Kulturen, queere Gruppen und eine Inklusionsband auf. dpa