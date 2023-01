Bisher geringe Nachfrage in Bremer Kinderambulanz

Ein Schild mit der Aufschrift "Kinderambulanz" steht vor dem Gebäude der neuen Kinderambulanz im bisherigen Impfzentrum. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Die am Dienstag eröffnete Kinderambulanz in Bremen wird bisher von wenigen Eltern und ihren Kindern genutzt. Bis Freitagvormittag seien 29 kranke Kinder behandelt worden, sagte ein Sprecher des Gesundheitsressorts auf Anfrage. „Das ist für den Anfang erst mal gut“, sagte er. Die Einrichtung müsse weiter bekannt gemacht werden. „Dann wird sich die Zahl auch noch erhöhen.“

Bremen - Schon jetzt sei zu beobachten, dass jeden Tag mehr Patienten kämen.

Um die überfüllten Kinderarztpraxen und Kliniken zu entlasten, hatte Bremen die Kinderambulanz in der Innenstadt eröffnet. Kinder und Jugendliche bis 17 Jahren mit Atemwegsinfekt, Durchfall, Erbrechen oder Hautausschlag können sich dort behandeln lassen, wenn sie bei ihrem Kinderarzt keinen kurzfristigen Termin bekommen.

Zwei Kinderärzte stehen bereit, um pro Tag bis zu 60 Patientinnen und Patienten zu behandeln. Weitere zwei Mediziner sowie Fachkräfte nehmen im Callcenter Anrufe entgegen. Bis zu 120 Mütter und Väter könnten sich so am Tag helfen lassen. Wie viele telefonische Beratungen in den ersten Tagen erfolgt sind, konnte der Sprecher nicht sagen. Bis zum 17. März soll die Einrichtung in Betrieb bleiben. dpa