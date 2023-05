BIW in Bremerhaven bei 21,5 Prozent

Spitzenkandidat der Wählervereinigung Bürger in Wut klatscht nach Bekanntgabe der ersten Prognose für die Wahl. © Philip Dulian/dpa

Die rechtspopulistische Bewegung Bürger in Wut (BIW) hat bei der Bremer Parlamentswahl in der Stadt Bremerhaven nach der ARD-Prognose 21,5 Prozent erreicht. Die BIW profitierten davon, dass die AfD wegen interner konkurrierender Kandidatenlisten nicht zur Wahl zugelassen wurde. In der Stadt Bremen erreichten die BIW 8,5 Prozent, im Durchschnitt des Zwei-Städte-Landes ergab das in der Prognose 10,5 Prozent.

Bremen - Bremerhaven hat etwa wegen vergleichsweise höherer Arbeitslosigkeit mehr soziale Probleme als Bremen.

CDU-Bundesvize Carsten Linnemann sagte am Sonntagabend: „Das finde ich bedenkenswert für die etablierten Parteien. Da müssen wir höllisch aufpassen.“ dpa