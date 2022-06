Bonifatiuswerk: Spendenaufkommen stabil

Das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken hat im Jahr 2021 Christen in der deutschen, nordeuropäischen und baltischen Diaspora mit 10,9 Millionen Euro unterstützt. Mit dem Geld seien 741 Projekte gefördert worden, teilte der Generalsekretär des Bonifatiuswerkes, Monsignore Georg Austen, in Bremen mit. Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage sei das Spendenaufkommen stabil geblieben.

Bremen - In den Diaspora-Gebieten Deutschlands, Nordeuropas sowie in Estland und Lettland wurden 63 Bauprojekte mit 2,7 Millionen Euro gefördert, wie aus dem am Dienstag vorgelegten Jahresbericht hervorgeht. 1,5 Millionen Euro flossen in 545 Projekte der Kinder- und Jugendhilfe. 110 Projekte im Bereich Glaubenshilfe wurden mit knapp 604 000 Euro unterstützt.

„In der gegenwärtigen schwierigen Situation unserer Kirche braucht es besonders Glaubenszeugen, die die Wurzeln des christlichen Glaubens lebendig erhalten und vorleben, sowie innovative Projekte, die wir als Hilfswerk für den Glauben gerne fördern“, sagte der Präsident des Bonifatiuswerkes, Heinz Paus, mit Blick auf die aktuelle Situation der Kirche. dpa