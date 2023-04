Bremen mit Friedl und Groß gegen Hoffenheim, TSG ohne Skov

Bremens Trainer Ole Werner blickt vor der Partie in die Runde.

Fußball

Bei Fußball-Bundesligist Werder Bremen kehren die genesenen Stammkräfte Milos Veljkovic, Marco Friedl und Christian Groß in der Partie am Sonntagabend (17.30 Uhr/DAZN) gegen die TSG Hoffenheim in die Startelf zurück. Zum Abschluss des 26. Spieltags bittet Trainer Ole Werner Verteidiger Amos Pieper und die Mittelfeldspieler Jens Stage sowie Ilia Gruev zunächst auf die Reservebank.

Bremen - Auch die zuletzt fehlenden Spieler Leonardo Bittencourt und Manuel Mbom sind in den Kader der Grün-Weißen zurückgekehrt.

Bei den Gästen aus dem Südwesten ersetzen im Vergleich zur Startelf beim 3:1-Erfolg gegen Hertha BSC Verteidiger Angelino und Mittelfeldmann Finn Ole Becker die TSG-Spieler Robert Skov und Angelo Stiller. Skov ist wegen muskulärer Probleme nicht im Kader. Das Spiel in der Hinrunde hatten die Bremer im Oktober auswärts 2:1 gewonnen. dpa