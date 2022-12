90er-Party nimmt trauriges Ende: Disco-Besucherin stirbt

Von: Armin T. Linder

Ein Blick in die Disco „Modernes“, wo es zu dem traurigen Vorfall kam (Archivfoto). © Modernes

Trauriges Ende einer ausgelassenen Disco-Nacht: Bei einer 90er-Party starb eine Besucherin. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren.

Bremen - Die Polizei Bremen berichtete am Samstag (11.12.) von einem traurigen Vorfall: Demnach war in der Nacht zuvor eine Besucherin in einer Disco gestorben. Zu dem Einsatz kam es in Bremen-Neustadt am Neustadtwall. Auch kreiszeitung.de schreibt darüber.

Bremen: Frau liegt leblos auf Disco-Toilette

Die 35-jährige Bremerin wurde gegen kurz nach 3 Uhr nachts bewusstlos auf der Toilette entdeckt. Umgehend alarmierte Rettungskräfte stellten vor Ort ihren Tod fest. Die Veranstaltung in der Disco wurde nach der schockierenden Nachricht vom Betreiber beendet. „Die Frau wurde bewusstlos auf der Damentoilette gefunden. Die Mitarbeiter haben dann sofort die Polizei gerufen“, wird ein Polizeisprecher bei RTL zitiert.

Bremen: Disco-Toilette als Tatort behandelt

Nils Matthiesen aus der Pressestelle der Polizei Bremen nennt gegenüber tz.de weitere Details: Es gebe „keine Anhaltspunkte für Fremd- oder Gewalteinwirkung“, so Matthiesen. „Wir haben es als Tatort behandelt und abgesperrt und mögliche Spuren gesichert. Jetzt müssen wir die Untersuchung des Leichnams abwarten.“ Das Portal t-online spekuliert über einen natürlichen Tod oder möglicherweise eine Drogenüberdosis als potenzielle Hintergründe.

Mehrere Medien nennen - teils unter Berufung auf einen Mitarbeiter - auch den Namen der Discothek. Es handle sich um das „Modernes“, einen der bekannteren und größeren Clubs in Bremen, in dem auch oft Konzerte stattfinden. Zu dem tödlichen Vorfall kam es demnach im Rahmen der Veranstaltung „Rhythm is a Dancer – Die 90er Party“, die bereits seit Jahren etabliert ist. Diese nahm ein jähes und trauriges Ende. Am Samstagabend öffnete die Disco bereits wieder ihre Pforten, und die bekannte Metalcore-Band Caliban trat auf. Mehr Bremen-News lesen Sie hier bei kreiszeitung.de. (lin)