Mann bedroht Passanten mit Dönermesser: Spezialeinsatzkräfte rücken an

Ein 30-Jähriger bedroht in Bremen Passanten mit einem gestohlenen Dönermesser. Die Polizei hält den Mann auf Abstand und zückt letztlich einen Elektroschocker.

Bremen – Ein 30 Jahre alter Mann entwendete am Dienstagabend, 6. Juni 2023, gegen 21:45 Uhr aus einem Imbiss in der Neustadt in Bremen ein langes Dönermesser und bedrohte damit Passanten und Polizisten auf der Wilhelm-Kaisen-Brücke. Spezialeinsatzkräfte überwältigten ihn mithilfe eines Tasers.

Mann bedroht Passanten mit Dönermesser in Bremen: Spezialeinsatzkräfte überwältigen ihn

Nach Angaben der Polizei Bremen griff sich der 30-Jährige aus einem Imbiss an der Friedrich-Ebert-Straße in der Bremer Neustadt das Messer mitsamt Schleifer und ging damit in Richtung Innenstadt. Er schrie offenbar wahllos Passanten an und bedrohte sie mit dem Dönermesser.

Bedrohung auf Wilhelm-Kaisen-Brücke: Absperrung durch Polizei errichtet

Die Bremer Polizei lokalisierte den Mann auf der Wilhelm-Kaisen-Brücke und sperrten diese zur Sicherheit für Passanten und den Straßenverkehr ab, heißt es in einer Mitteilung der Beamten weiter. Sie forderten ihn mehrfach auf, das Messer abzulegen. Der 30-Jährige wurde immer aggressiver und ging bedrohend auf die Polizisten zu.

Spezialeinsatzkräfte setzen Taser ein: 30-Jähriger leicht verletzt

Die Einsatzkräfte zogen daraufhin ihre Waffen und hielten den Mann auf Abstand. Nach eigenen Angaben versuchten die Polizisten mehrfach, das Gespräch mit dem Mann zu suchen und ihn zu beruhigen. Durch angeforderte Spezialeinsatzkräfte wurde der Taser eingesetzt, woraufhin der 30-Jährige das Messer fallen ließ und er festgenommen werden konnte.

Der 30-jährige Mann dabei leicht verletzt. Anschließend wurde er vorläufig in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

