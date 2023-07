Bremens Kownacki macht Druck: „Will in jedem Spiel spielen“

Teilen

Werders Dawid Kownacki jubelt nach seinem Tor. © Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild

Werder Bremens Dawid Kownacki drängt beim Fußball-Bundesligisten auf einen Stammplatz. „Ich habe Ambitionen und will in jedem Spiel spielen“, sagte der 26 Jahre alte Stürmer dem „Weserkurier“ (Mittwoch). „Natürlich weiß ich, dass hier im letzten Jahr Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch richtig stark waren, aber für mich ist wichtig, dass ich bis zum ersten Spieltag jeder Person in diesem Verein zeige, dass ich hilfreich sein kann.“

Bremen - Der Neuzugang vom Zweitligisten Fortuna Düsseldorf hatte in drei Testspielen vier Treffer erzielt.

Kownacki hatte in der vergangenen Spielzeit in 32 Ligaspielen für die Fortuna 14 Tore geschossen und neun vorbereitet. Danach hätte es mehrere Angebote, auch aus dem Ausland gegeben, sagte Kownacki. „Aber für mich war die erste Option immer, hier in Deutschland zu bleiben. Meine Familie fühlt sich hier wohl, meine Tochter ist in den Kindergarten gekommen und wächst mit der deutschen Sprache auf, mein Sohn wurde hier geboren.“

An Werder habe ihn die Perspektive mit dem Verein gereizt: „Ich bin ein emotionaler Spieler und brauche einen Verein, der an mich glaubt. Genau darum bin ich hier“, sagte Kownacki. dpa