Bremens Kownacki sieht nach Füllkrug-Abgang seine Chance

Bremens Dawid Kownacki geht vom Platz. © Carmen Jaspersen/dpa

Dawid Kownacki von Werder Bremen will vom Abgang des Nationalspielers Niclas Füllkrug zu Borussia Dortmund profitieren. Die Chance, die der Torschützenkönig der vergangenen Saison beim Liga-Konkurrenten bekomme, sei nun wiederum auch seine Chance, sagte der polnische Angreifer am Dienstag bei einer Medienrunde. Mit dem Transfer des Kolumbianers Rafael Borré hat Kownacki allerdings einen neuen Konkurrenten bekommen.

Bremen - „Niclas ist ein richtig guter Stürmer, er war eine wichtige Person in unserer Mannschaft“, meinte der 26-Jährige. „Es ist nicht einfach für mich, die Jungs haben eine richtig gute Saison gespielt“, schob er über das frühere Duo Füllkrug und Marvin Ducksch hinterher. „Ich denke, wir können gut zusammenspielen“, sagte er über Ducksch, mit dem er schon in Düsseldorf gespielt hatte. „Diese Kombination“ könnte nach Ansicht des Angreifers gut passen. „Ich bin ein anderer Stürmer als Marvin“, stellte er klar.

Beim furiosen 4:0 gegen Mainz 05 am Samstag stand Kownacki zum ersten Mal in der Liga für die Bremer in der Startelf und absolvierte 76 Minuten. Nach der Unterbrechung durch die Länderspiele reisen die Hanseaten am 17. September zum 1. FC Heidenheim (Sonntag, 15.30 Uhr/DAZN). Am Donnerstag steht ein Testspiel gegen Liga-Konkurrent Borussia Mönchengladbach auf dem Programm. dpa