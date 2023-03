Bremer CDU-Kandidat Imhoff setzt auf Aufbruchstimmung

Frank Imhoff steht am Jörg-Kastendiek-Haus vor einem neuen Großflächenbanner seiner Partei. © Focke Strangmann/dpa

Der CDU-Spitzenkandidat für die Bürgerschaftswahl in Bremen, Frank Imhoff, möchte im Wahlkampf eine Aufbruchstimmung erzeugen. „Wir haben so viele Baustellen, in Bildung, im Verkehr, in der Inneren Sicherheit, auch in der Wirtschaft. Und hier muss es mal eine Veränderung geben“, sagte er am Montag. „Wir müssen mal wieder den Menschen eine Zukunftsperspektive geben in unserem Land.“

Bremen - Am Büro des Bremer CDU-Landesverbandes wurde ein großes Banner enthüllt, das Imhoff mit der Zweitplatzierten der Liste, Wiebke Winter, zeigt. Die Union wirbt mit dem Slogan „Das Tandem für Bremen“ für ihr Spitzenduo. Gewählt wird im kleinsten Bundesland am 14. Mai.

„Ich glaube, wir haben super Chancen, hier wieder stärkste Partei zu werden“, sagte Imhoff der Deutschen Presse-Agentur. „Und ich glaube einfach daran, dass wir auch hier mal das Rathaus übernehmen können.“ Gestützt wird die Zuversicht durch eine Umfrage des „Weser-Kurier“ vergangene Woche, in der die CDU mit 27 Prozent fast gleichauf mit der regierenden SPD mit 28 Prozent liegt. 2019 war die CDU erstmals in Bremen stärkste Partei geworden, aber bei der Regierungsbildung leer ausgegangen.

Als mögliche Regierungsoptionen nannte Imhoff Schwarz-Grün oder Schwarz-Rot. „Ich bin für beides erst mal offen.“ Zur Perspektive einer Großen Koalition unter SPD-Führung äußerte er sich nicht. dpa