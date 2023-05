Bremer CDU-Vize: Muss Neuanfang mit großer Koalition geben

Stellvertretender CDU-Bundesvorsitzender Andreas Jung. © Michael Kappeler/dpa/Archivbild

Bremens CDU-Vize-Landeschef Jens Eckhoff hat sich enttäuscht über Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl im kleinsten Bundesland gezeigt. Zugleich hofft er auf eine große Koalition mit dem Wahlgewinner SPD. „Das primäre Ziel haben wir nicht geschafft, das ist natürlich etwas frustrierend“, sagte Eckhoff. Insgesamt könne man im Hinblick auf das vergleichsweise schlechte CDU-Ergebnis bei der Bundestagswahl 2021 aber mit dem Abschneiden in Bremen zufrieden sein.

Bremen - „Jetzt gilt es nicht an die Parteien zu denken, sondern an das Land zu denken“, sagte Eckhoff an die Adresse von Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD). Der Regierungschef sei gefordert, dass es im Land Bremen einen Neuanfang mit einer großen Koalition geben müsse, sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. dpa