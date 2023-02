Bremer FDP beschließt ihr Programm für Bürgerschaftswahl

Christian Dürr, Fraktionsvorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion. © Kay Nietfeld/dpa/Archivbild

Die Bremer FDP will am Samstag (10.00 Uhr) auf einem ordentlichen Parteitag ihr Programm für die Bürgerschaftswahl am 14. Mai beschließen. Als Gastredner wird der Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Christian Dürr, (12.00 Uhr) erwartet. Schwerpunkte des vorläufigen Programms sind Bildung, Wirtschaft, Verkehr und Sicherheit. Dem Entwurf zufolge will sich die Partei für längere Öffnungszeiten von Kindertagesstätten einsetzten.

Bremen - In jedem Stadtteil soll es eine Einrichtung geben, die mindestens von 5.00 Uhr bis 23.00 Uhr geöffnet ist. Auch spricht sich die Partei dafür aus, die Gewerbesteuer in Bremen und Bremerhaven zu senken, um Unternehmen zu entlasten. dpa