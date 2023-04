Bremer Forschungsprojekt soll Altenpflege verbessern

Ein Betreuer geht in einem Pflegeheim mit einer Bewohnerin über den Flur. © Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild

Um gute Pflege in einer alternden Gesellschaft zu sichern, soll von Sommer an in drei Einrichtungen für Altenpflege im Land Bremen geforscht werden. Unter anderem sollen neue Entwicklungen in der Langzeitpflege getestet werden. Solche Forschungsstrukturen fehlen nach Einschätzung der Universität Bremen bislang. Das Bundesforschungsministerium fördert das Projekt mit 16 Millionen Euro.

Bremen - „Das Projekt wird nachhaltig bessere Bedingungen für die Pflege entwickeln“, sagte Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) am Montag im Rathaus. Bremen werde „zu einem Entwicklungszentrum für die Pflege in der gesamten Bundesrepublik“. dpa