Bremer Haushalte: Beantragung von Härtefallhilfen für Heizöl

Ein Mitarbeiter eines Diesel- und Heizöl-Unternehmens geht zur Zapfpistole an einem Füllstutzen für die Heizöllieferung an einen Kunden in einem Einfamilienhaus. © Christian Charisius/dpa/Archivbild

Private Haushalte im Land Bremen mit starken Preissteigerungen etwa bei Heizöl, Flüssiggas oder Holzpellets können seit Dienstag Härtefallhilfen beantragen. Das teilte das Bremer Finanzressort mit. Bremen und Hamburg sind die ersten Bundesländer, in denen das Antragsverfahren beginnt. In Niedersachsen können Bürgerinnen und Bürger die Anträge von Donnerstag an einreichen.

Bremen - Die Kosten gleicht der Staat nur begrenzt unter bestimmten Bedingungen aus, worauf auch das Finanzressort hinweist. Die Ausgaben für den Energieträger müssen 2022 mehr als doppelt so hoch sein als die Ausgaben 2021. Dann werden 80 Prozent des Kostenunterschieds erstattet. Die Kosten für 2021 lassen sich mit einem festgelegten Referenzpreis errechnen. Der Erstattungsbetrag muss mindestens 100 Euro pro Haushalt betragen. Die Höchstfördersumme liegt bei 2000 Euro pro Haushalt.

Im Land Bremen gibt es nach Angaben des Ressorts rund 19.000 Haushalte, die sogenannte nicht leitungsgebundene Brennstoffe nutzen. dpa